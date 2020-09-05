Жители Ишима смогут блеснуть музыкальным и актёрским талантом

Фото: Творческий город (Ишим)

В начале сентября в Ишиме стартует онлайн проект «Творческий город», в котором горожане смогут блеснуть талантами в нескольких направлениях: музыка, хореография, театр, прикладное творчество, оригинальный жанр, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Стать участниками проекта могут все желающие. По окончании победители создадут совместные проекты с экспертами. Например, это могут быть песня о городе, танец, фотовыставка и т. д. На открытии эксперты расскажут, какие испытания ждут конкурсантов в разных направлениях, пояснят, в чем суть, на что участникам следует обратить внимание при выполнении, и дадут общие рекомендации. На реализацию отводится всего пять дней.

Специалисты оценят каждый номер и выберут пять лучших в каждой номинации. Кстати, принять участие могут и творческие коллективы. Также в каждом конкурсном блоке пройдут образовательные интенсивы, в которых эксперты дадут полезную информацию и ответят на интересующие вопросы всех желающих.

Выполненные задания нужно отправить в личные сообщения группы «Творческий город».