Тюменцам могут подарить пенсионерам многоразовую маску с кленовым листом

Тюменцам предлагают помочь пенсионерам, подарив им многоразовую маску с кленовым листом Фото: pixabay.com

Традиционный марафон внимания «Мы вас любим!» стартовал в Тюменской области в рамках областной акции «Пусть осень жизни будет золотой!». Все желающие смогут поблагодарить людей старшего поколения не только словом, но и делом.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, с 1 по 30 сентября юные жители Тюмени и 25 муниципальных образований области смогут совершить доброе дело и поздравить старшее поколение с Международным днём пожилых людей. Из-за пандемии коронавируса пенсионерам нужны дополнительные медицинские маски. Акция «Мы вас любим!» ставит цель позаботиться о людях старшего возраста и обеспечить их необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Участникам нужно изготовить многоразовую маску и украсить её кленовым листом, символом акции. Его можно наклеить, вышить, нарисовать или придумать свой способ декорирования. 1 октября волонтёры раздадут маски одиноким тюменцам «золотого» возраста.

Инструкцию по изготовлению можно скачать на сайте в разделе «Акции и протесты». Готовые маски принимают до 28 сентября по адресу: Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 123, кабинет № 4, тел.: (3452) 51-77-05 (отдел по связям с общественностью) по будням с 8 до 16:30.