Тюменским дачникам посоветовали приклеивать грызунов к приманкам, чтобы спасти урожай Фото: pixabay.com

Тюменским дачникам, собравшим хороший урожай в этом году, дали несколько советов, чтобы спасти добро от сырости, плесени, грызунов и других напастей. Как сообщает «Тюменская область сегодня», главное – уборка, проветривание и дезинфекция помещения, где будет храниться урожай.

Чтобы продезинфицировать помещение, можно воспользоваться концентрированным раствором извести, известковым молоком, раствором извести с медным купоросом или серными шашками. То же самое нужно проделать с полками, лестницами, отдушинами и вытяжками. Если вентиляции нет, то её желательно провести. Тогда в подвалах и погребах будет нормальная влажность, а это значит, что овощи не будут гнить, а плодовые мушки не будут появляться.

Перед тем, как собранный урожай заложить на хранение, его нужно перебрать, чтобы в погреб не попали больные растения и грызуны. Разложите отравленные приманки, но позаботьтесь о том, чтобы туда не проникли домашние питомцы. Если влажность высокая, лучше всего сработают парафинированные брикеты.

Если использовать отравленные приманки нельзя, то попробуйте клей АЛТ, который удобно применять в местах хранения овощей и фруктов. Его нужно нанести по кругу на дощечки, а в центре положить сыр или колбасу. В погоне за едой грызуны приклеятся к доске и освободиться уже не смогут. При использовании отравленных приманок нужно следовать инструкции.