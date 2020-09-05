В составе ХК «Рубин» произошли изменения: в команду взяли игроков без громких имён. Фото: ХК "Рубин"

Для хоккейного клуба «Рубин» 9 сентября стартует регулярный чемпионат ВХЛ, хотя сами состязания стартовали ещё вчера, 4 сентября. Как сообщает «Вслух.ру», первая игра состоится 9 сентября в Воскресенске с местным «Химиком», 11 сентября – с ХК «Рязань». 13 и 15 сентября соревнования пройдут с клубами «Динамо» и «СКА-Нева» в Санкт-Петербурге, 23 сентября – в Ижевске с «Ижсталью», 25 сентября – с «Нефтяником» в Альметьевске, 27 сентября – с «Торсом» в Нефтеюганске, а 29 сентября – в Перми с «Молотом-Прикамье».

В Тюмени игры пройдут с 3 по 10 октября с командами: ЦСК ВВС (Самара), «Лада» (Тольятти), «Дизель» (Пенза) и «Барс» из Казани.

По словам директора ХК «Рубин» Александра Попова, перед стартом нового сезона в «Рубине» произошли изменения в составе. В команду набрали неплохих игроков, но без громких имён.

- Я видел несколько матчей и могу сказать, что пришедшие хоккеисты сильные, квалифицированные. Команда строится, от матча к матчу становится сильнее и сплоченнее, улучшается взаимопонимание. У нас много новичков, надо наигрывать сочетания хоккеистов. Думаю, к середине октября команда наберет обороты, - рассказал он.

Напомним, в прошлом сезоне «Рубин» занял четвёртое место. В плей-офф тюменский клуб дошёл до четвертьфинала в серии с «Югрой», но из-за пандемии сезон прекратили досрочно.