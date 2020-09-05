Тюменец создал инстаграм-площадку, где можно чувствовать себя свободно Фото: pixabay.com

Студент тюменского ГАУ Северного Зауралья Ахлиддин Маджидов создал новый Instagram-журнал TEXTURE, в котором рассказываются истории тюменцев, столкнувшимися с проблемами переезда в новую страну или с проблемами из-за особенностей здоровья.

По словам Ахлиддина, журнал – свободная и неформальная площадка для высказывания собственных мыслей. Герои проекта могут чувствовать себя свободно и говорить о том, о чём не могут говорить в других местах.

- В ближайшие полгода мы хотим сделать целую серию выпусков с иностранными студентами и готовить сюжеты про коренные народы севера Тюменской области, - цитирует парня «Мой портал».

На постоянке в журнале работают три человека: главред Динара Канаева, дизайнер и оформитель – Ахлиддин и smm-менеджер Лиза Абламская. Для создания контента команда подключает внештатных фотографов и видеооператоров.

Сейчас в инста-журнале вышло 24 статьи, публикации выходят каждое воскресенье.