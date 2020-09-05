Остался один день, чтобы принять участие в международном фотоконкурсе World Eco Photo

Каждый желающий житель Тюменской области, вне зависимости от уровня профессионализма, может бесплатно принять участие в фотоконкурсе World Eco Photo, который был основан в 2017 году по инициативе Тюменского дома фотографии. Однако стоит поторопиться: работы на конкурс принимаются 5 сентября. Регистрацию можно пройти на сайте http://www.worldecophoto.ru.

Организаторы отмечают, что основная цель конкурса – не только показать красоту ландшафтов, флоры и фауны планеты Земля, но и визуализировать актуальные проблемы экологии, а также развить в обществе идеи персональной причастности каждого к сохранению окружающей среды.

В прошлом году 1 079 фотографов из 63 стран мира приняли участие в конкурсе. Таким образом, он стал самым крупным из всех проводимых конкурсов под патронажем FIAP в России.

Фотографы могут присылать цветные и черно-белые снимки на свободную тему, на тему природы (пейзажи и ландшафты), дикой природы (флора и фауна). Также участник может отправить снимок, на котором запечатлены пейзажи, дикая природа и водный мир во время или после техногенных катастроф. В конкурсе есть и секция «Свободная тема», в рамках которой участником может стать практически каждый фотолюбитель, вне зависимости от творческих пристрастий – снимает он природу, стрит, портрет или что-то иное. В этом году впервые введена номинация «Видео». Каждый желающий может прислать ролики длительностью до трех минут на тему экологии и активной гражданской позиции.

В 2020 году работы на конкурс принимаются до 5 сентября. На сегодняшний день изъявили желание принять участие уже 800 человек. Результаты объявят 17 сентября, а открытие итоговой выставки, в том числе электронной, произойдет на следующий день. После нее традиционно пройдут «Дни фотографии и мультимедиа». В программе – выставки, фотографические и мультимедийные мастер-классы, портфолио-ревю, дискуссионные площадки, творческие встречи с фотографами, кинопоказы.

Проект реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области.

Справки по телефону +7-9044-99-87-55 или по адресу: fotoexpo72@mail.ru.