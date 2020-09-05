Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 сентября 2020 года увеличилось на 51 человека Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 5 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 51 и составило 8012 человек.

За последние сутки выздоровели 25 человек (всего – 7116), заболели 3 ребёнка. Восемь пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких, 56 человек остаются под наблюдением, 3475 – на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончался 31 человек, у всех были сопутствующие заболевания.

Всего за последние сутки в России выявлено 5205 новых случая коронавируса в 84 регионах России. С начала распространения коронавируса в России зарегистрировано 1 миллион 20 тысяч 310 случаев. Выздоровели 838 126 человек, умерли 17 759.

У наших соседей, в Свердловской области, выявлено 119 случаев, в Югре – 76, в Челябинской области – 66 случаев, на Ямале – 46 и в Курганской области – 25 случаев.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что двое жителей Тюменской области привезли коронавирус в регион из заграничной поездки.