Юные мультипликаторы сочиняют новые приключения зайки Пети и котёнка Кузи Щучкина. Фото: Мультавангард

Воскресные занятия по мотивам произведений писателей из Тюменской области стартовали в детской студии анимации «Мультавангард». Как сообщает ИА «Тюменская линия», уроки будут начинаться в 16 часов, а результатом станет авторский мультфильм.

По словам руководителя студии, сотрудника библиотеки им. А. И. Васильева Лилии Митиной, на онлайн-занятиях ребята познакомятся с творчеством писателей-земляков, в том числе с биографией Лагунова, Ершова, Мальцева и недавно ушедшего от нас Владислава Крапивина. Юные мультипликаторы выберут любимых героев, напишут сценарий и выберут технику, в которой будет снят мультфильм. Наиболее популярные техники – пластилиновая, бумажная и теневая перекладки.

– Пока продолжаем встречи онлайн. Обычно я рассказываю ребятам вводную теоретическую часть, после чего демонстрирую, как и что нужно сделать. Занятие остается в записи, если что-то забыл – можно пересмотреть. Общаемся в комментариях, – рассказала Лилия Митина.

На первом занятии ребята познакомятся с творчеством Станислава Мальцева. Дети уже прочитали его книги и теперь сочиняют новые приключения зайки Пети и котёнка с рыжим носом Кузи Щучкина.

Всего с апреля проведено 20 занятий онлайн с детьми из Ишима и Ишимского, Абатского и Викуловского районов.