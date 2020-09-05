На тюменских студентах проведут исследования по общей одарённости Фото: Татьяна Коркина

Общую одарённость студентов вузов собираются исследовать сотрудники Института психологии и педагогики. Они планируют выявить зависимость модели одарённости от социально-экономических условий в определённую историческую эпоху и изучить возможности вуза, где ребята учатся по индивидуальным образовательным траекториям во внедрении модели общей одарённости.

По словам заведующей кафедрой искусств ТюмГУ Оксаны Овсянниковой, сегодня переизбыток информации и цифровизация требуют от человека развития новых навыков.

- Возникают вопросы, какого человека в современном мире можно считать одаренным, какова современная модель общей одаренности. Потому сегодня необходима корректировка этой модели, - рассказала Оксана Овсянникова.

Педагоги планируют исследовать процесс формирования одарённой личности в вузе и факторы, которые влияют на этот процесс. Работа по исследованию общей одарённости студентов будет вестись в Тюмени.

Подготовка по изучению творчески-художественной одарённости ребят уже прошла. Например, вышел сборник статей «Одаренность в сфере искусства», соавторами которого стали обучающиеся и преподаватели болгарского Юго-Западного университета имени Н. Рильски.