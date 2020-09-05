Червишевские рыбоводы расширят производство осетра, стерляди и форели

Червишевские рыбоводы планируют расширить производство осетра, стерляди и форели Фото: Татьяна Коркина

Поставку товарной рыбы на тюменские рынки начало предприятие в селе Червишево, которое специализируется на пресноводном рыбоводстве. Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, каждый месяц на городские рынки предприятие поставляет около 700 килограммов товарной рыбы.

Новый инвестиционный проект «Рыбного подворья» предполагает расширение бизнеса по разведению, секционированию новых пород рыбы, увеличение поголовья и содержанию маточного стада на реке в Червишево. Предприятие уже купило земельный участок в селе, отремонтировало здание с инженерными коммуникациями, приобрело и установило оборудование.

Теперь владелец планирует построить здание площадью 100 квадратов для содержания рыбы, купить садки и бассейны для временного содержания рыбы, и заключить договор на водопользование частью реки Ямангелка.

Напомним, «Рыбное подворье», которое работает с ноября 2018 года, специализируется на разведении осетра, стерляди, бестера и форели на продажу, а также на выведении малька.