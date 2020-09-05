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Коронавирус Covid-19

Двое жителей Тюменской области привезли из заграничного отпуска коронавирус

Инфицированных выявили во время обязательного прохождения теста на ковид
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Двое жителей Тюменской области привезли из заграничного отпуска коронавирус

Двое жителей Тюменской области привезли из заграничного отпуска коронавирус

Фото: Татьяна Коркина

Двое жителей Тюменской области, инфицированных коронавирусом, привезли заразу из заграничного отпуска, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, по состоянию на 4 сентября в Роспотребнадзор поступили сведения о 2548 граждан, которые прибыли из зарубежных стран. Все сведения получены по итогам заполнения анкет на портале Госуслуг.

Роспотребнадзор заявил, что в первые три дня после возвращения на Родину, тест прошли 2488 человек, среди которых и выявили инфицированных. Ещё 60 человек прошли обследование с нарушением трёхдневного срока. В отношении десяти человек составлены протоколы об административном правонарушении.

Напомним, с 1 августа 2020 Управление Роспотребнадзора контролирует обследования на коронавирус людей, вернувшихся из заграничных поездок, в течение трёх дней после возвращения.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала на личном примере, как отдохнуть в Турции и не привезти с собой коронавирус.