Двое жителей Тюменской области привезли из заграничного отпуска коронавирус Фото: Татьяна Коркина

Двое жителей Тюменской области, инфицированных коронавирусом, привезли заразу из заграничного отпуска, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, по состоянию на 4 сентября в Роспотребнадзор поступили сведения о 2548 граждан, которые прибыли из зарубежных стран. Все сведения получены по итогам заполнения анкет на портале Госуслуг.

Роспотребнадзор заявил, что в первые три дня после возвращения на Родину, тест прошли 2488 человек, среди которых и выявили инфицированных. Ещё 60 человек прошли обследование с нарушением трёхдневного срока. В отношении десяти человек составлены протоколы об административном правонарушении.

Напомним, с 1 августа 2020 Управление Роспотребнадзора контролирует обследования на коронавирус людей, вернувшихся из заграничных поездок, в течение трёх дней после возвращения.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала на личном примере, как отдохнуть в Турции и не привезти с собой коронавирус.