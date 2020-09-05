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Происшествия

Тюменец, который помогал женщине уйти от мужа, получил метлой по голове

Теперь ему грозит три месяца ареста
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменец огрел метлой мужчину, который помогал его супруге уйти из дома

Тюменец огрел метлой мужчину, который помогал его супруге уйти из дома

Фото: pixabay.com

В Тюменском районе возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего тюменца, который подозревается в нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в полицию обратилась жительница посёлка Андреевский. Женщина рассказала, что её знакомому нанесли телесные повреждения. Следственно-оперативная группа тут же выехала на место преступления и задержала 69-летнего мужчину, который уже привлекался к ответственности.

По словам потерпевшего, 48-летнего тюменца, его подруга решила расстаться с мужем и попросила его помочь с переездом. Когда они собирали вещи, вернулся хозяин дома, которому не понравилось присутствие постороннего. Подозреваемый начал оскорблять супругу, а потерпевший стал заступаться за женщину и предложил ей уйти. На крыльце подозреваемый догнал парочку и ударил друга супруги метлой по голове.

Теперь буйному мужику грозит три месяца ареста. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Криминал