Погода в Тюмени 5 сентября: осенняя холодина продолжается Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 5 сентября, ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с, днём в отдельных районах порывы до 15-18 м/с, температура ночью +5…+10 C, днём +9…+14 C.

По данным ГУ МЧС по Тюменской области, обстановка на реках Тюменской области будет стабильной. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются, подтоплений населённых пунктов, мостов и автодорог тоже не планируется.

Полный прогноз погоды можно увидеть ниже, на картинке.