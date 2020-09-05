Погода в Тюмени 5 сентября: осенняя холодина продолжается
Фото: Татьяна Коркина
В Тюмени сегодня, 5 сентября, ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с, днём в отдельных районах порывы до 15-18 м/с, температура ночью +5…+10 C, днём +9…+14 C.
По данным ГУ МЧС по Тюменской области, обстановка на реках Тюменской области будет стабильной. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются, подтоплений населённых пунктов, мостов и автодорог тоже не планируется.
Полный прогноз погоды можно увидеть ниже, на картинке.
Погода в Тюмени на 5 сентября: инфографика. Фото: ГУ МЧС по Тюменской области