Спасатели ищут ушедшую за грибами женщину с 26 августа. Фото - pixabay.com.

Тюменские спасатели разыскивают двух человек, которые потерялись в лесах. Местные жители отправились за грибами, однако их след простыл.

– В Исетском районе третьего сентября с 21.00 сотрудники 145-й пожарно-спасательной части вместе с полицейскими искали потерявшегося человека. Пока что он не найден, поиски продолжаются, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Также еще не найдена 71-летняя тюменка, ушедшая в лес за грибами 26 августа. Ее разыскивают в районе села Нижняя Тавда. Участие принимают сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования. Пока что поиски не дали результата. Поисковые мероприятия ведутся ежедневно.