Спешивший на свидание 56-летний тюменец обокрал флориста. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть отдела тюменской полиции поступила информация о краже смартфона. Стражи порядка выяснили, что флориста в одном из салонов крупной цветочной сети прямо на рабочем месте обокрал посетитель.

Покупатель сделал заказ на составление цветочной композиции. Пока флорист оформляла заказ, мужчина взял с прилавка ее телефон. Лишь после его ухода девушка обнаружила пропажу. Злоумышленника удалось задержать благодаря камерам наблюдения. Им оказался 56-летний тюменец.

– Задержанный шел на свидание к женщине. Приобретая для неё букет, он воспользовался занятостью флориста и забрал её гаджет, чтобы продать. Реализовать задуманное ему не удалось. Сотрудники уголовного розыска при личном досмотре обнаружили и изъяли похищенный телефон, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время подозреваемый задержан и находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.