Новый гравврач тюменской инфекционки намерен повысить качество лечения. Фото - департамент здравоохранения Тюменской области.

Главным врачом областной клинической инфекционной больницы, которая базируется в Тюмени, стал Марат Баширов. Ранее он руководил облбольницей № 3 в Тобольске. Специалист намерен повысить качество лечения в условиях пандемии.

– Под его руководством произошли значимые перемены в работе тобольской клиники. Открыты и успешно работают отделение реабилитации для пациентов, перенёсших инсульт, центр амбулаторной онкологической помощи, новая поликлиника для взрослого и детского населения в микрорайоне Менделеево. Полностью отремонтированы и переоснащены отделения перинатального центра, центральной и детской поликлиник. В постоянную практику врачей внедрены новые методики хирургического лечения, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Марат Баширов окончил Тюменский государственный медицинский институт. Карьеру начал в 1988 году с должности санитара городской (ныне областной) клинической больницы № 1. В разное время трудился в ярковской Центральной больнице и родильном доме № 3 Тюмени, возглавлял перинатальный центр.