«Мать забила, отчим закопал»: тюменские следователи рассказали о жестоком убийстве 19-летней девушки

В Тюмени завершено расследование убийства 19-летней девушки. Фото - СК по Тюменской области.

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней тюменки и ее 42-летнего сожителя. Женщину обвиняют в убийстве, а мужчину – в укрывательстве особо тяжкого преступления.

17 сентября 2019 года днем обвиняемая дома, на улице Полярной, распивала алкоголь. Выйдя на улицу, она увидела 19-летнюю дочь. Женщина ненавидела родственницу из-за интимной связи с отчимом и, схватив палку, ударила девушку по голове. От удара та упала, а злоумышленница стала топором бить по голове и шее родной дочери. Потерпевшая скончалась от полученных ран. Ее тело мать и сожитель закопали в огороде, топор спрятали в лесу за городом.

– Оперативникам стало известно об убийстве в декабре. С помощью спецтехники тело раскопали, мать жертвы во всем созналась. Ее задержали и заключили под стражу. Свою вину признал и подельник обвиняемой, ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Специалисты собрали достаточную доказательственную базу. Они также выяснили, что ранее женщину судили за убийство отца девушки. Свою дочь она не воспитывала, так как та с рождения была больна и проживала до совершеннолетия в интернате для детей-инвалидов. Скоро уголовное дело передадут в суд для рассмотрения по существу.