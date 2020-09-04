В Тюмени школьникам рекомендуют принимать противовирусные препараты

В Тюмени школьникам рекомендовали принимать противовирусные препараты. Фото - pixabay.com.

Тюменским школьникам рекомендовали принимать разрешенные Минздравом противовирусные препараты. Профилактический прием недорогих отечественных лекарств значительно снижает риск заражения ОРВИ.

– Начался учебный год, и наши дети начали интенсивно общаться друг с другом. В этот период мы всегда ждем сезонного роста инфекционных заболеваний, в первую очередь ОРВИ. Поэтому мы рекомендуем детям, а также родителям школьников и дошколят обязательно принимать профилактические противовирусные препараты, разрешенные Минздравом, – сообщила главный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Тюменской области Ксения Степанова.

Она особо подчеркнула, что перед применением препаратов обязательно необходима консультация специалиста.