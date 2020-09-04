В тобольской больнице целый месяц не было вакцины для профилактики бешенства. Фото - pixabay.com.

Тобольская межрайонная прокуратура провела проверку в связи с опубликованной в СМИ информации об отсутствии в областной больнице № 3 вакцины по профилактике бешенства. Оказалось, что нарушения действительно были.

– Двадцать упаковок вакцины доставили в медицинское учреждение в январе 2020 года. Объявленный больницей в мае аукцион на поставку признали несостоявшимся. Таким образом, с первых чисел июля до 31 июля вакцины не было. Позже ОКБ № 2 передала пять упаковок. Кроме того, в ходе прокурорской проверки была еще одна поставка, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что областной больницей № 3 не были приняты исчерпывающие меры к бесперебойному обеспечению вакциной для профилактики бешенства. Главному врачу внесено представление об устранении нарушений закона. Рассмотрение представления находится на контроле прокуратуры.