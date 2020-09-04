Тюменцам снова обещают сильный ветер. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области снова ждут сильный ветер. В прошлый раз стихия нанесла серьезный ущерб городу: ураган повалил деревья, обрушил балкон и три башенных крана.

По данным Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», завтра, 5 сентября, на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В этот день будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6 – 11 метров в секунду. Днем в отдельных районах порывы ветра достигнут 15 – 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +5...+10 градусов, днем будет +9...+14.

– Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Не прячьтесь за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Также не нужно парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

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