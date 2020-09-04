Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 4 сентября 2020 года увеличилось на 47 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 4 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 47 и составило 7 961 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 31 человек выздоровел (за весь период выздоровели 7091), три ребенка (заболели за минувшие сутки), восемь пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 56 человека остаются под медицинским наблюдением, 3 970 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончался 31 пациент с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 5 110 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 5 812 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 015 105 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 649 летальных исходов, выздоровели 832 747 человек.