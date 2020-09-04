Более 14 тысяч тюменцев привились от гриппа. Фото: Вадим Бегун

Уже более 14 тысяч взрослых тюменцев прошли вакцинацию от гриппа. Прививочная кампания стартовала в последних числах августа.

– В этом году для вакцинации в регионе заявлено 523 тысячи доз вакцины для взрослых и 176 тысяч для детей. Охватить вакцинацией на этот раз планируется не менее 60% жителей региона и не менее 75% лиц, относящихся к группам риска, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая.

По мнению специалистов, вакцинация – это самое эффективное средство защиты от гриппа. Сентябрь – октябрь – наиболее оптимальное время для прививки, поскольку сезон повышенной заболеваемости ещё не наступил, а формирование иммунитета занимает 12 – 15 дней.

Медики надеются, что серьезных осложнений от гриппа в этом эпидемиологическом сезоне удастся избежать именно благодаря вакцинации. В состав российских вакцин «Совигрипп» и «Флю-М», которыми сегодня прививают тюменцев, включены все актуальные штаммы гриппа.