«Тысячу раз спасибо!»: тюменские нейрохирурги спасли жизнь 17-летнему челябинцу

Тюменские нейрохирурги спасли жизнь 17-летнему челябинцу. Фото - ФЦН.

В Тюмени специалисты Федерального центра нейрохирургии спасли жизнь 17-летнему Никите Сидорову из села Кизельское Челябинской области. В апреле у юноши случился приступ эпилепсии, который шокировал его родителей: у мальчика никогда не было проблем со здоровьем. Позже пришло печальное известие: результаты проведенной МРТ показали объемное образование.

Операцию, которую решили провести в Тюмени, осложняло то, что Никита левша. Дело в том, что жизненно важные зоны, отвечающие за речь, движения, зрение и прочее, у него располагались справа, а не как у большинства людей (правшей), у которых они слева.

– Нам пришлось разрабатывать тщательный план хирургического вмешательства. Опухоль была обьемной и располагалась сразу в трех отделах головного мозга: височной, лобной и островковой. Мы понимали, что операция предстоит серьезная, в какой-то промежуток времени при удалении опухоли пациента придется выводить из сна и тестировать его ощущения, – рассказал врач-нейрохирург детского нейрохирургического отделения Федерального центра нейрохирургии Марат Гизатуллин.

К счастью, операция прошла успешно. Никита стал быстро восстанавливаться. «Тысячу раз говорю спасибо за спасение сына. Мы не ошиблись в выборе врачей», – поблагодарила врачей Ольга, мама юноши.