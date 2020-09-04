В Тюмени разыскивают 17-летнюю девушку. Фото - СУ СК России по Тюменской области.

В Тюмени разыскивают 17-летнюю девушку. Мария Огнева ушла из дома, ее местонахождение до настоящего времени не установлено.

На вид горожанке около 16 лет, рост 160 – 170 сантиметров, имеет худощавое телосложение и славянскую внешность. Лицо овальное, волосы ниже плеч, окрашены в темно-вишневый цвет. Из особых примет – на правом ухе пять сережек, на левом – одна серьга.

– Была одета в розовую футболку с пятнами, черную юбку ниже колена с синим принтом, серые кроссовки. При себе имеет сумочку в виде «барашка», – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

При получении информации необходимо сообщить в МО МВД РФ «Тюменский», по телефону 8 (3452) 30-02-02 или 02, с мобильного телефона – 02 либо 112.