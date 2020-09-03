МТС покажет тюменцам лучшие работы Фестиваля уличного кино онлайн. Фото - МТС.

Жители Тюмени и других городов России смогут посмотреть конкурсную программу фестиваля уличного кино на МТС ТВ. Лучшие фильмы фестиваля будут доступны в онлайн-кинотеатре до 30 сентября.

Конкурсные работы, которые прошли в финал фестиваля уличного кино, транслируются на МТС ТВ весь период проведения фестиваля – с 1 августа по 30 сентября. А по завершении конкурса 2020 года в онлайн-кинотеатре можно будет посмотреть еще 10 новых короткометражных фильмов, включенных в программу. Контент будет доступен на МТС ТВ в рамках подписки «Супер».

Фестиваль уличного кино в Тюмени состоится 5 сентября с 17 до 22 часов на площадке у «Конторы пароходства». Помимо кинопоказа, для тюменцев подготовят фотозону, мини-розыгрыши и интерактивы. А после завершения кинопоказа зрители смогут проголосовать за лучший короткометражный фильм. Работа, которая больше всего понравится жителям городов фестиваля, получит грант на девелопмент полного метра в размере полутора миллиона рублей.

Как отметил директор МТС в Тюменской области Евгений Малыхин, фильмы можно будет посмотреть в онлайн только на МТС ТВ. «Партнерство с фестивалем еще раз показывает, как тщательно онлайн-кинотеатр относится к выбору контента. Это эксклюзивный доступ к качественному кино и сериалам: как к новинкам и уникальным проектам, так и к уже ставшим популярными хитам киноиндустрии», – прокомментировал представитель компании.

Среди крупнейших городов фестиваля – Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Воронеж, Калуга, Геленджик, Тюмень, Красноярск, Калининград, Тула, Самара, Саратов, Сочи, Омск, Владивосток, Новосибирск, Волгоград, Пермь, Нижний Новгород.