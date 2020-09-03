В Тюмени высадили яблоневый сад. Фото - управа Ленинского административного округа.

В Тюмени в честь военных медиков высадили яблоневый сад. Акцию поддержали все медицинские учреждения города. Сто яблонь появилось в районе обводненного карьера Северный в створе улиц Судоремонтной и Вятского проезда.

– Эта акция для меня имеет особое значение. Мой дед Николай Шабашев в период войны служил военным фельдшером на Дальнем Востоке, он прослужил 14 лет и демобилизовался капитаном медицинской службы. Супруга – тоже врач. Все присутствующие ежедневно, как и в годы войны, спасают жизни людей, – отметил начальник управления по организационной работе управы Ленинского административного округа Юрий Верхоланцев.

Всего в акции приняли участие порядка 100 человек. Ее поддержали все медицинские учреждения, расположенные на территории Тюмени, региональный департамент здравоохранения и управа ЛАО.