Тюмень претендует на звание «Город трудовой доблести». Фото: Вадим Бегун

В Тюмени состоялось заседание рабочей группы по подготовке материалов на присвоение областной столице статуса «Город трудовой доблести». Ранее предложение было направлено Общественной палатой области, которая поддержала инициативу ветеранов.

– Тюмень достойна присвоения высокого звания, потому что на местных заводах выпускали торпедные катера и десантные планеры, минометы и мины, мотоциклы и другую технику для фронта. Также рабочие шили полушубки, валенки и рукавицы, – отметили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

В ведомстве напомнили, что президент России Владимир Путин в начале марта подписал закон, согласно которому городам, чьи жители в период Великой Отечественной войны обеспечивали регулярное производство на предприятиях, может быть присвоено почетное звание города трудовой доблести.

Собранные документы должны получить экспертное заключение Российской академии наук, которая подтвердит наличие оснований для присвоения звания. Затем их рассмотрит оргомитет «Победа».