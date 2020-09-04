Погода на 4 сентября в Тюмени: ночной дождь закончится утром

В Тюмени ночной дождь закончится утром. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 4 сентября, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Ночью ожидается мелкий дождь. К утру он закончится и больше осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью будет плюс 8 градусов, днем – плюс 12 – 14. Вечером столбики термометров покажут 8 – 10 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

В этот день почитается память святого Агафоника. В народе день имел название Агафона Огуменника. Связан он был с поверием в леших, считали, что леший потешается со снопами. В старину заметили: если облака редкие, то утро следующего дня будет ясным и холодным.