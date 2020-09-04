На улицах Водопроводной и Холодильной в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 3 сентября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 00.00 до 16.00 отключение произойдет на пересечении улиц Водопроводной и Советской, Водопроводной и Хохрякова, Республики и Водопроводной, Хохрякова и Первомайской и в районе дома № 53 на Хохрякова. Отключение произойдет и с 9.00 до 19.00 на пересечении улиц Пархоменко и Калинина.

Кроме того, с 12.00 до 15.00 обесточат светофорные объекты на пересечении улицы Ватутина и Юганского проезда и в районе дома № 79 на Ватутина, с 13.00 до 17.00 – на пересечении улиц Холодильной и Котовского, Холодильной и Фабричной, а также Холодильной и Энергетиков.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.