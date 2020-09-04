Пьяный тюменец пересадил назад приехавшего на вызов таксиста и поехал кататься. Фото - pixabay.com.

В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчина неоднократно управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Утром 24 мая 2020 года пьяный горожанин решил навестить друга, для чего вызвал такси. Товарища дома не оказалось. Тогда, вернувшись к автомобилю, он грубо попросил водителя пересесть на пассажирское место, сам сел за руль Ford fusion и поехал кататься.

– На одной из улиц автомобиль остановили сотрудники ДПС, так как лжетаксист проехал на запрещающий сигнал светофора. Проведенное медицинское освидетельствование зафиксировало у мужчины состояние опьянения, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Оказалось, что и ранее тюменец любил поездить по городу пьяным. Суд отменил условное осуждение и назначил подсудимому наказание в виде одного года двух месяцев лишения свободы. Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии строгого режима.