В Ишиме житель Кургана украл из офиса миллион рублей и уехал на юг. Фото - УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть ишимской полиции обратилась 40-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что из офиса пропала крупная сумма денег.

Выяснилось, что ночью неизвестный взломал окно, перекусил кусачками крепление внутренней решётки и проник в помещение, откуда похитил оргтехнику, а также взял из тумбочки стола более одного миллиона рублей. Общая сумма ущерба превысила 1,2 миллиона рублей.

– Подозреваемого задержали в Екатеринбурге. Им оказался ранее судимый 39-летний житель города Шадринск Курганской области. Фигуранта доставили в дежурную часть, где он дал признательные показания. Мужчина рассказал, что похищенные деньги потратил на туристические поездки по югу России, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.