В Тюмени в клубе пьяный мужчина стрелял из ружья. Фото - pixabay.com.

В Тюмени местного жителя осудили за явное неуважение к обществу. Мужчина пришел в бар, где размахивал оружием.

Инцидент произошел в одну из ночей в марте 2020 года. В это время пьяный мужчина находился на улице у одного из клубов областного центра. Он понимал, что в заведении есть люди, однако все же достал ружье и три раза выстрелил во входную дверь.

– За дверью стоял потерпевший и другие сотрудники клуба. Выстрелы оставили следы на лице у одного из мужчин. Таким образом, ему был причинен легкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда.

Суд квалифицировал действия осужденного как хулиганство, при этом учел обстоятельства дела, личность подсудимого и наличие смягчающих наказание обстоятельств. Нарушителя порядка приговорили к 400 часов обязательных работ.