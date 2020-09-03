Тюменцы незаметно вынесли из магазина больше 20 бутылок алкоголя и выпили его. Скриншот из видео УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть омутинской полиции, которая дислоцируется в селе Юргинское, с заявлением обратился управляющий супермаркетом. Мужчина сообщил, что кто-то вынес из магазина алкогольную продукцию на сумму свыше семи тысяч рублей.

Оперативникам не составило труда вычислить злоумышленников благодаря камерам наблюдения и задержать подозреваемых. Ими оказались ранее судимый за кражу и побои 32-летний житель деревни Чурино и безработный 33-летний житель села Юргинское.

– Мужчины в течение дня незаметно вынесли 22 бутылки спиртного. Весь алкоголь они употребили, – уточнили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – до пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.