В Тюменской области нашли сгоревшую машину с трупом. Фото - pixabay.com.

В поселке Горьковка Тюменского района накануне, 2 сентября, произошла трагедия. Здесь сгорел автомобиль, в котором после ликвидации пожара нашли труп 27-летнего мужчины.

– Вызов поступил в 21.09. Загоревшаяся машина находилась на расстоянии 30 метров от дома, расположенного на улице Молодежной, 2. Возгорание могло начаться из-за короткого замыкания электропроводки, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что пожар, унесший жизнь человека, тушили шесть спасателей, были задействовали две единицы спецтехники. В настоящее время сотрудники регионального Следственного комитета устанавливают обстоятельства гибели молодого человека.