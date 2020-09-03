Тюменским работодателям рекомендовали поставить вакцину от гриппа 75% сотрудников. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области началась работа по профилактике острых респираторных вирусных инфекций. Для иммунизации населения против гриппа поставлены отечественные вакцины «Совигрипп» и «ФЛЮ-М». Уже привились более 5 700 взрослых.

– Во избежание длительной нетрудоспособности и госпитализации работающих граждан, рекомендуем работодателям привить своих сотрудников. Прививками необходимо охватить не менее 75% сотрудников коллектива, – отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, эффективность вакцины от гриппа намного выше всех неспецифических медицинских препаратов. Так, она обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в этом эпидемическом сезоне. Для обеспечения эпидемиологического благополучия необходимо привить против гриппа не менее 60% населения, а лиц из групп риска – не менее 75%.