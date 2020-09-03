В Тюмени неопытный таксист собрал паровозик из машин. Пострадала беременная

В Тюмени неопытный таксист собрал паровозик из машин. Фото - ГИБДД Тюменской области.

В Тюмени на улице Профсоюзной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Аварию устроил начинающий водитель такси – за рулем он ездит всего пять месяцев.

– 18-летний молодой человек на мокрой дороге вел «Рено-Логан» без учета скорости и дорожных условий, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилями «Киа-Рио» и «Киа-Солл». Пострадала 28-летняя водитель «Киа-Рио», которая находится на девятом месяце беременности. К счастью, обошлось без значительных повреждений, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Также вчера вечером автомобиль «Мицубиси» въехал в мусорные баки и припаркованную рядом с ними «Ниву». За рулем иномарки находился нетрезвый 30-летний водитель, у которого нет водительских прав. Ранее его уже задерживали за пьяное вождение. Теперь ему светит уголовная статья.