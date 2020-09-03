Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 сентября 2020 года увеличилось на 49 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 3 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 49 и составило 7 914 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 26 человек выздоровели (за весь период выздоровели 7060), шесть детей (заболели за минувшие сутки), восемь пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 103 человека остаются под медицинским наблюдением, 3 970 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончался 31 пациент с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 4 995 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 24% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 114 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 766 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 009 995 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 528 летальных исходов, выздоровели 826 935 человек.