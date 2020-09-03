Тюменские городские службы борются с последствиями урагана. Фото - портал "Тюмень - наш дом".

Накануне, 2 сентября, в Тюмени бушевала стихия. Ураганный ветер и дождь доставили немало хлопот городским службам.

Упавшие деревья, повреждённые линии электропередачи, отключение энергии, срыв элементов крыш зданий и сайдинга со стен домов, унесённое ветром ограждение из профнастила, обрушившиеся строительные краны, залитые дождевой водой проходы и проезды и даже повреждение балконов – такое «наследство» оставила непогода.

– Деревья падали на проезжую часть, преграждая дорогу транспорту, на улицах Дамбовской, 21 и Рабфаковской, 2, на автомобили тюменцев, припаркованные во дворах в Кольском переулке, 1, Заречном проезде, 31, на Елизарова, 23, на линии электропередачи на улице Речной, 6, на Московском тракте у поворота на деревню. Также деревья выбивали стекла на балконах на улице Щербакова, 120. А на Камчатской, 67 упавшее дерево перекрыло путь в подъезд дома, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Также стало известно, что на улице Камчатской, 74/2 на провода упал элемент кровли, а в домах на Вересковой, 9 и Кремлёвской, 112, к. 1 выпало кирпичное ограждение балкона. На улицах Газовиков, 3 и Дружбы, 75 ветром оторвало сайдинг со стен домов. На местах происшествий работают специализированные службы.