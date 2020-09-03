Тюменец 350 раз позвонил в скорую из-за высокого давления. Фото: Ольга Крыльцова

Житель Тюмени 350 раз позвонил в скорую за несколько месяцев. Дело в том, что пациент сильно переживает за свое здоровье: он хронический гипертоник.

По данным скорой помощи, с 1 мая по 31 августа 2020 года по поводу повышения артериального давления к ним поступило 16 099 вызовов. Все неотложные вызовы, которые поступают в нерабочее время поликлиник, находятся в режиме ожидания, пока бригады скорой помощи не освободятся от экстренных вызовов.

– Бригады скорой помощи за сутки выезжают около 30 – 60 раз к пациентам на давление. На один такой вызов уходит около часа: сюда включена дорога до места, осмотр пациента, диагностика состояния, оказание помощи, контроль динамики состояния. Необходимости в госпитализации таких пациентов нет, потому как после оказанной помощи состояние их улучшается, – объяснил заместитель главного врача скорой медицинской помощи Игорь Ярков.

По его словам, один пациент обратился в скорую для снижения давления 150 раз в течение нескольких месяцев, другой – 350 раз. Таких пациентов насчитывается несколько десятков.