В закрытых на карантин тюменских селах уничтожат домашнюю птицу. Фото - pixabay.com.

В селах Тюменской области, которые ранее были закрыты на карантин из-за птичьего гриппа, уничтожат домашнюю птицу. На сегодняшний день в регионе зафиксировано четыре очага болезни.

– Процедура отчуждения поголовья птицы будет происходить в неблагополучных пунктах, в том числе в Сладково и Бердюжье. Там были зарегистрированы очаги птичьего гриппа, – сообщил главный ветеринарный инспектор региона Вадим Шульц.

Напомним, что карантин по птичьему гриппу ввели в деревне Лихачевой, что в Абатском районе. Сейчас там перекрыты все дороги, выставлены контрольно-пропускные посты. В зоне риска находятся деревни Кокуй, Узлова и Бокова. Подобная ситуация в Казанском районе и селе Бердюжье, в деревне Гагариной, передает «МегаТюмень».