Молодая женщина погибла в страшном ДТП на тюменской трассе. Фото - ГИБДД Тюменской области.

Очередная трагедия на тюменской трассе. На этот раз жертвой автомобильной аварии стала 38-летняя женщина. Дорожный инцидент произошел накануне, 2 сентября, на 300-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в Ишимском районе. Здесь в восьмом часу вечера столкнулись «Ниссан-Санни» и большегруз «Фрейтлайнер».

– По предварительным данным, водитель японской иномарки выехала на встречную полосу, чтобы обогнать попутный автомобиль. Женщина скончалась на месте аварии, обстоятельства выясняются, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Это не единственная авария, произошедшая вчера. Так, на подъезде к садовому обществу «Калинка» по Тобольскому тракту водитель «Шкоды-Октавиа» слишком близко двигался к грузовику «Хово» и въехал в полуприцеп. Оказалось, что 37-летний мужчина, управлявший «Шкодой», не имеет водительских прав, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. В ДТП пострадали водитель и 18-летний пассажир легковушки, у них различные повреждения.