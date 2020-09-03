Сбербанк предоставил тюменским студентам порядка 150 образовательных кредитов

С момента возобновления программы образовательных кредитов с государственной поддержкой с 1 августа 2019 года Западно-Сибирским отделением Сбербанка было выдано порядка 150 льготных займов. На оплату высшего образования студентов тюменских вузов банк в регионе перечислил более 17 млн рублей.

Напомним, что с 25 августа 2020 года Сбербанк в рамках совместной работы с Министерством науки и высшего образования РФ снизил ставку по образовательному кредиту с государственной поддержкой с 8,5% до 3%. Решение принято в соответствии с Постановлением правительства РФ от 19 августа 2020 года № 1256 и во исполнение поручения президента РФ от 10 июня 2020 года.

Студенты вузов, имеющих государственную лицензию, смогут оформить в Сбербанке кредит на образование без поручителей, обязательного страхования и залога по сниженной процентной ставке. Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс 9 месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту в размере 40% в первый год, 60% во второй и в полном объёме с третьего года.

Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при этом при желании можно погасить кредит досрочно.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Образовательный кредит с льготной процентной ставкой – это отличная возможность получить высшее образование тем абитуриентам, которые не смогли набрать необходимое количество баллов для зачисления на бюджетное отделение. Более того, государство и Сбербанк заботится и о тех студентах, которые ранее оформляли образовательный кредит в банке. Если кредит ранее был оформлен по более высокой ставке, то заемщик может заключить дополнительное соглашение и перейти на льготную ставку 3%.

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