В Тюмени нашли плохо работающие УК. Жильцы могут их сменить

В Тюмени нашли плохо работающие УК. Фото - Департамент городского хозяйства администрации города Тюмени.

В Тюмени провели проверки деятельности нескольких управляющих организаций. На их работу пожаловались собственники помещений в многоквартирных домах.

Установлено, что надлежащим образом выполняют условия договоров ООО «Брусника. Управление домами Тюмень» (дом № 65 на улице Газовиков), OOO «УК «Партнеры на Щербакова» (дом № 4 на улице Газопромысловой), а также ООО «УК «Север» (дом № 24 на улице Ватутина). А вот не справились со своими обязанностями ООО «УК «ЗАПАД» (дом № 10 на улице Таврической), ООО «УК «БЛАГО» (Заречный проезд, дом № 12), ООО «УК «Жилищный стандарт» (дом № 33 на улице Льва Толстого).

– В течение первой декады сентября 2020 года инициируем и проведем общие собрания жильцов этих домов. Они могут расторгнуть договоры и выбрать новую управляющую организацию либо изменить способ управления многоквартирными домами, – рассказали в департаменте городского хозяйства администрации Тюмени.