Погода на 3 сентября в Тюмени: до плюс 8

В Тюмени до плюс 8. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 3 сентября, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 9 градусов, днем – плюс 12 – 13. Вечером столбики термометров покажут 8 – 9 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3 – 6 метров в секунду.

3 сентября почитается память апостола Фаддея. В прежние времена владельцы такого имени считались счастливыми людьми: «Кто Фаддей – тот своим счастьем владей». Наши предки приметили: если в этот день погода ясная – будет еще четыре недели такая. В этот день можно высаживать луковицы нарциссов.