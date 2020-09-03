В Тобольске новый знакомый прихватил с собой телефон собутыльника после застолья. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении сотового телефона обратился 48-летний мужчина. Полицейские узнали, что заявитель пригласил в квартиру малознакомого мужчину, с которым они вместе распивали алкоголь. После его ухода хозяин обнаружил пропажу телефона за семь тысяч рублей.

– Сотрудники уголовного розыска установили личность гостя и задержали 44-летнего подозреваемого. Полицейские изъяли у него похищенный сотовый телефон, он будет возвращен законному владельцу. Фигурант свою вину признал и пояснил, что похитил гаджет для личного пользования, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.