Тюменец побил пьяную подругу, которая не приготовила ужин. Фото - pixabay.com.

В отдел уватской полиции поступило сообщение об угрозе жизни от местной жительницы. Правоохранители задержали 47-летнего ранее судимого жителя районного центра, который повздорил со своей сожительницей.

Мужчина признался в содеянном и пояснил, что причиной конфликта послужило отсутствие ужина и нетрезвое состояние 44-летней возлюбленной. Также его возмутило то, что сожительница распивала спиртное в мужской компании.

– Приревновав, подозреваемый ударил потерпевшую, после чего схватил кухонный нож и начал угрожать убийством, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.