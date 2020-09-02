Тюменцы разобрали почти всех котят, найденных на мусорке. Фото - "ТЭО".

В Тюмени разобрали уже почти всех котят, которых на прошлой неделе экипаж мусоровоза нашел на контейнерной площадке. Совсем скоро хвостатые малыши обретут новый дом, а пока они набирают вес и крепнут.

– Мы рады, что при нашей поддержке эта история закончится на счастливой ноте. Призываем жителей региона с ответственностью относиться к братьям нашим меньшим и не оставлять их на площадках для сбора отходов. Из-за подобной беспечности животные могут травмироваться или погибнуть, – сообщила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

По ее словам, желающие приютить четверых котят нашлись буквально за сутки после новости. Свой дом пока ещё ищет один из мальчиков – серый котик. Жители Тюмени, которые готовы принять в семью отзывчивого четвероногого друга, могут обращаться в Тюменское экологическое объединение по телефону 69-63-58 (доб. 1101 или 1102).