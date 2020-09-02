Тюменские волонтеры собрали тысячу портфелей для первоклассников из малообеспеченных семей. Фото - организаторы акции.

Каждый август в городе стартуют несколько благотворительных акций, цель которых – собрать портфели с необходимыми школьными принадлежностями для тех детей, кто идёт в первый класс, но благосостояние семьи не позволяет купить для них все необходимое для учебы. Самая крупная акция – «Портфель первокласснику» от Российского детского фонда. За несколько лет в ее рамках свои первые портфели получили шесть тысяч ребят.

– Мы понимаем, что дети – это наша безусловная ценность, будущее и общая ответственность. Именно поэтому уже несколько лет Сбербанк в Тюмени и региональное отделение общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд» в преддверии Дня знаний объединяют усилия, чтобы собрать к школе первоклассников из семей, которые испытывают финансовые трудности, – рассказывает постоянный партнёр проекта, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов. – В этом году сотрудники банка подготовили 28 портфелей с наборами канцелярских принадлежностей. Мы искренне надеемся, что эти комплекты помогут первоклассникам в учебе и творчестве! Уверен, у нашего отделения и Российского детского фонда в Тюмени впереди много проектов, объединенных самой важной целью – сделать наших детей счастливее.

Также в регионе набирает популярность акция «Собери ребенка в школу» в рамках федерального проекта «Крепкая семья».

– Мы проводим акцию совместно с порталом «Детки» и Тюменской областной думой, – рассказывает депутат Тюменской областной думы, региональный координатор проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова. – В этом году мы подготовили наборы двух видов – для ребят с 1-го по 5-й класс и для тех, кто старше. Они немного отличаются наполнением, например в наборах для младших классов есть картон, цветная бумага для поделок. Всего их получат 58 детей в Тюмени.