В Тюмени специалисты борются с неприятным запахом воды. Фото - "Росводоканал Тюмень".

В Тюмени специалисты водоканала пытаются устранить неприятный запах водопроводной воды, которая поступает в город с Метелевского водозабора. Компания налаживает оборудование, в фильтры загрузили восемь тонн активированного угля.

– Изменения запаха питьевой воды связаны с сезонными изменениями воды в реке Туре. Критическое снижение, а потом резкий подъем уровня воды в реке стали причиной появления болотистого травянистого запаха в исходной, а потом и в водопроводной воде. Принятые меры позволили значительно снизить интенсивность постороннего запаха, – сообщил главный технолог «Росводоканал Тюмень» Аркадий Фомин.

По его словам, даже когда вода дурно пахла, она соответствовала нормативным требованиям различных показателей. Ее безопасность подтверждена исследованиями аккредитованной лаборатории.

Сезонные изменения в реке Туре не впервые становятся причиной снижения качества воды. Посторонние запахи отмечались весной и осенью 2016 и 2017 годов. С целью кардинального решения данной проблемы «Росводоканал Тюмень» проводит реконструкцию водоочистных сооружений.