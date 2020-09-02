Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 2 сентября 2020 года увеличилось на 45 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 2 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 45 и составило 7 717 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 18 человек выздоровели (за весь период выздоровели 7034), три ребенка (заболели за минувшие сутки), девять пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 150 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 778 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончался 31 пациент с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 4 952 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 115 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 464 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 005 000 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 414 летальных исхода, выздоровели 821 169 человек.